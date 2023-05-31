Повышение штрафа за заключение трудового договора с военнообязанным. Законопроект уже в Госдуме

В Госдуму поступило предложение по усилению ответственности за нарушение военного учета (законопроект № 368355-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовило Законодательное Собрание Калужской области

Содержание поправок

Согласно законопроекту заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, — влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.;

на юридических лиц — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.