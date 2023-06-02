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Законопроекты

Административный штраф за пронос телефонов в колонии и изоляторы. Новый законопроект

Рассматривается предложение по установлению административного наказания за пронос телефонов в учреждения ФСИН.
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Административный штраф за пронос телефонов в колонии и изоляторы. Новый законопроект
фото freepik.com

Рассматривается предложение по установлению административного наказания за пронос телефонов в учреждения ФСИН (Законопроект № 370147-8)

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России

Депутаты Государственной Думы А.Е.Хинштейн, П.В.Крашенинников, И.А.Панькина

Содержание поправок

Согласно законопроекту передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей средств мобильной связи и коммуникации и (или) комплектующих к ним, обеспечивающих их работу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что нелегальный оборот средств сотовой связи в исправительных учреждениях и следственных изоляторах представляет исключительную общественную опасность и впрямую влияет на состояние преступности. Помимо совершения мошенничеств, преступники используют средства мобильной связи для организации других преступлений: координации действий своих сообщников, находящихся на свободе, оказания давления на участников уголовного судопроизводства и т.д. Через лицевые счета абонентских номеров сим-карт, находящихся в пользовании «спецконтингента», происходит обращение безналичных денежных средств, за счет которых осуществляется пополнение т.н. «общака», обеспечивая финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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