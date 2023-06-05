Отзыв лицензии у страховой компании. Защита прав физических лиц, имеющих договор страхования жизни

Рассматривается предложение по защите прав лиц при отзыве лицензии у страховой компании.

Рассматривается предложение по защите прав лиц при отзыве лицензии у страховой компании (Законопроект № 372345-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовили представители от Справедливой России, ЛДПР, Единой России.

Депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков, А.Н.Свистунов, Н.Г.Цед, А.В.Терентьев; Сенаторы Российской Федерации Н.А.Журавлев, А.Д.Артамонов, М.М.Ульбашев, С.Н.Рябухин, А.В.Шендерюк-Жидков.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект о гарантировании прав по договорам страхования жизни в целях защиты интересов физических лиц. Согласно проекту при отзыве лицензии у страховщика осуществляется гарантийная выплата, чей размер не превышает 2,8 или 10 млн. рублей.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.