Новые требования к указанию стоимости товаров. Цена будет за килограмм и литр

Предлагается установить правило указания цены во избежание заблуждения потребителя. Продавцы будут указывать информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения (за 1 килограмм, 1 литр).

Предлагается установить правило указания цены во избежание заблуждения потребителя (Законопроект № 374521-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы Б.А.Чернышов.

Содержание поправок

Согласно законопроекту в целях осуществления полного информирования потребителей и пресечения злоупотребления доверием потребителей предлагается обязать продавцов указывать на ценниках товаров дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения (за 1 килограмм, 1 литр).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что зачастую производители осуществляют снижение количества (объёма, веса) товара при сохранении размера (объема) упаковки и отпускной цены товара, а также уменьшают количество продукта в упаковке без изменения цены. Целями таких действий со стороны производителя являются сохранение объема продаж и увеличение рентабельности продажи единицы товара.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.