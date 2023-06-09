Граждане смогут застраховать имущество от террористических актов или диверсий. Законопроект в Госдуме

Автор предложения
Законопроект подготовил депутат ГД от Единой России В. М. Резник.
Содержание предложения
В ГД рассматривается законопроект, согласно которому «Правила страхования риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества)» должны включать страхование от террористических рисков или диверсии.
Обоснование
В пояснительной записке указывается, что в период проведения РФ СВО на Украине уровень террористических угроз многократно возрос.
Вследствие принятых компетентными органами мер в 2022 году на стадии подготовки предотвращено 123 преступления террористической направленности, в числе которых 64 теракта.
Также удалось пресечь деятельность 68 ячеек международных террористических организаций, действовавших на территории страны.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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