Участникам студенческих отрядов сохранят доплату к пенсии

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России: депутаты ГД М.С.Киселев, Ю.Н.Дрожжина, А.П.Метелев, Е.П.Стенякина.

Содержание поправок

Согласно законопроекту социальная доплата к пенсии по потере кормильца и по инвалидности выплачивается лицам за периоды получения ими выплат за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что студенческие отряды способствуют патриотическому и трудовому воспитанию, получению первых навыков труда, в том числе профориентации у несовершеннолетних.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.