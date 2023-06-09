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Законопроекты

Участникам студенческих отрядов сохранят доплату к пенсии

Внесено предложение по защите пенсионных прав участников студенческих отрядов (законопроект № 375537-8).
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Участникам студенческих отрядов сохранят доплату к пенсии

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России: депутаты ГД М.С.Киселев, Ю.Н.Дрожжина, А.П.Метелев, Е.П.Стенякина.

Содержание поправок

Согласно законопроекту социальная доплата к пенсии по потере кормильца и по инвалидности выплачивается лицам за периоды получения ими выплат за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что студенческие отряды способствуют патриотическому и трудовому воспитанию, получению первых навыков труда, в том числе профориентации у несовершеннолетних.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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