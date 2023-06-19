Повышение страхового возмещения при оформлении ДТП без полиции. Европротокол

Рассматривается предложение по повышению страховых выплат при оформлении ДТП по европротоколу.

Рассматривается предложение по повышению страховых выплат при оформлении ДТП по европротоколу (Законопроект № 378475-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, С.В.Авксентьева, А.В.Демин, О.Ю.Леонов, В.В.Плякин, А.В.Скрозникова, С.А.Тарбаев, А.О.Ткачев, А.М.Хамитов, Г.В.Шилкин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту предлагается повысить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью проиндексировать сумму страховых выплат по упрощённой схеме оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции при наличии разногласий (по европротоколу), поскольку лимит выплат не увеличивался более 5 лет.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.