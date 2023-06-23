Учет периода службы в ВС РФ иностранного гражданина для получения социальных гарантий. Новый законопроект

Рассматривается предложение по повышению гарантий военнослужащим (Законопроект № 371869-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР, Справедливой России и партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Я.Е.Нилов, С.Д.Леонов, А.Н.Диденко, Д.А.Свищев, И.К.Сухарев, С.А.Наумов, Ю.А.Напсо, К.М.Панеш, В.А.Кошелев, В.В.Сипягин, С.Г.Каргинов, А.Н.Свистунов, А.Н.Свинцов, В.А.Даванков, А.В.Чепа, Д.Г.Гусев, Я.В.Лантратова; Сенаторы Российской Федерации И.Н.Абрамов, Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание поправок

Согласно законопроекту при определении продолжительности соответствующей военной службы, в том числе для приобретения права на получение социальных гарантий в жилищной сфере, учитывается не только период, в течение которого проходящее такую службу лицо имело гражданство Российской Федерации, но и период, когда это лицо до приобретения российского гражданства имело гражданство иного государства.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит восстановить справедливость в отношении военнослужащих, которые до приобретения российского гражданства переносили наряду с другими военнослужащими — гражданами Российской Федерации те же тяготы и лишения военной службы и исполняли аналогичные обязанности в интересах российского государства.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.