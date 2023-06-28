Освобождение от уголовной ответственности участников СВО. Осужденным дадут шанс загладить свою вину на передовой

Предлагается освобождать от уголовной ответственности военнослужащих (Законопроект № 378326-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России.

Депутаты Государственной Думы П.В.Крашенинников, И.А.Панькина; Сенатор Российской Федерации А.А.Клишас.

Содержание поправок

Согласно законопроекту лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, уголовное дело в отношении которого приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения), призванное на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Российской Федерации или заключившее в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности:

со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы;

со дня увольнения с военной службы.

Материалы к законопроекту

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