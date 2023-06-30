Освобождение от НДФЛ процентов по вкладам

Новость связана с вопросом обложения процентов по вкладам НДФЛ (законопроект № 388125-8).
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Юзвак Максим
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