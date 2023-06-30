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Законопроекты

Смягчение запрета на тонировку стекол

Рассматривается предложение по частичной отмене штрафа за тонировку (законопроект № 389424-8).
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Смягчение запрета на тонировку стекол

Авторы предложения

Законопроект подготовил депутат ГД Я.Е.Нилов (ЛДПР).

Содержание предложения

Согласно законопроекту административная ответственность будет наступать за управление транспортным средством, на котором установлено лобовое стекло (в том числе покрытое прозрачной цветной пленкой), светопропускание которого не соответствует требованиям технического регламента.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей, а также часто на дороге это является лишним поводом для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, что является благодатной почвой для злоупотреблений со стороны органов власти.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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