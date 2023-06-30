Радиационные аварии. Расширение мер социальной поддержки в связи с аварией на Маяке

Предлагается расширить круг лиц, получающих поддержку в связи с радиационными авариями (Законопроект № 384372-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, А.А.Кузнецов, А.М.Бабаков, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.Г.Гусев, В.К.Гартунг, С.В.Кабышев, А.А.Ремезков, И.А.Ананских, Ф.С.Тумусов, М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, А.В.Терентьев, Я.В.Лантратова, А.С.Аксененко, А.В.Чепа.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому на детей третьего и последующих поколений «маяковцев» распространяются гарантии в виде предоставления им мер социальной поддержки, если родители (один из родителей) таких детей страдают (страдает) заболеваниями вследствие воздействия радиации (в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча) или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.