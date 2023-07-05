Защита информации о пациенте. В Госдуму внесли законопроект о защите персональных медицинских данных

Депутаты Госдумы Алексей Нечаев и Владислав Даванков (оба — «Новые люди») внесли в нижнюю палату законопроект о защите персональных медицинских данных пациента.

Предлагается усилить защиту информации о пациенте (Законопроект № 394130-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы А.Г.Нечаев, В.А.Даванков.

Содержание поправок

Согласно законопроекту пациент вправе запретить раскрывать и (или) предоставлять любую информацию, предусмотренную в части 1 настоящей статьи, любым лицам, кроме его лечащего врача, без его письменного или электронного согласия.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что возможность обработки персональных данных пациента без его согласия может быть осуществлена в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг. Таким образом, неограниченный круг лиц, работающих в медицинских организациях, связанных с оказанием медицинских услуг в рамках ОМС, вправе получать весь объем информации о пациенте без его согласия и уведомления.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.