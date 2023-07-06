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Законопроекты

Бесплатный проезд детей до школы в городах. Новый законопроект

Предлагается расширить бесплатную перевозку детей до школы.
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Бесплатный проезд детей до школы в городах. Новый законопроект
фото freepik.com

Предлагается расширить бесплатную перевозку детей до школы (Законопроект № 393962-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, Е.В.Марков, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту бесплатная перевозка обучающихся в государственных и муниципальных организациях производится не только в сельских местностях, но и в городах, вне зависимости от наличия общественного транспорта.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что позволить себе личный транспорт есть возможность не у каждой семьи, но и найти подходящую образовательную организацию в пешей доступности тоже далеко не всегда представляется возможным, из чего возникает необходимость в пользовании общественным транспортом. Однако пользование им практически каждый день представляется весьма затратным.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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