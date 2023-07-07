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Законопроекты

В ГД внесли проект о праве родителей быть в больнице с детьми до восьми лет

Повышение возраста ребенка (до 8 лет), с которым можно находиться в больнице.
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В ГД внесли проект о праве родителей быть в больнице с детьми до восьми лет
Изображение от freepik.com

Повышение возраста ребенка, с которым можно находиться в больнице (Законопроект № 395177-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы А.Г.Нечаев, В.А.Даванков, С.В.Авксентьева.

Содержание предложения

Согласно законопроекту бесплатное предоставление спального места и питания при совместном нахождении одного из родителей с ребенком возможно, если его возраст не превышает 8 лет (в настоящее время установлен возраст — 4 года).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в большинстве случаев родители вынуждены находиться в стационаре с ребенком, не достигшим возраста 8 лет, и оплачивать с ним нахождение в больнице, потому что существующая система пребывания детей в больницах ориентирована на то, что именно родители заботятся о детях, которые в силу возраста не могут самостоятельно обратиться за помощью к медперсоналу и контролировать своевременное прохождение процедур и приём медикаментов. В 4 года ребёнок не может выполнять все это самостоятельно. Кроме этого, до достижения восьми лет ребенок не способен самостоятельно обеспечить себе комфортное психологическое состояние для выздоровления.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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