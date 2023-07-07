Лишение водительских прав за агрессивное вождение

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР: депутаты Госдумы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту умышленное опасное (агрессивное) вождение, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, — влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 руб. до 10 000 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

Обоснование

В пояснительной записке отмечается, что опасное (агрессивное) вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно, то есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения.

По вине таких водителей совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.