Особенности организации труда при жаре. Новый законопроект от ЛДПР

Предлагается установить особенности труда при жаре (Законопроект № 396010-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы Б.А.Чернышов (ЛДПР).

Содержание предложения

Согласно законопроекту в условиях работы при повышенной температуре воздуха работодатель обязан сохранить благоприятные условия труда посредством принятия мер для минимизации воздействия теплового излучения на работника. Работодатель обязан:

организовывать за свой счёт питьевой режим. Обеспечение питьевой водой должно быть в необходимом количестве, легкодоступным и неограниченным для работников

при работе на открытом воздухе устанавливать на рабочих местах укрытия от прямых солнечных лучей, обеспечивать работников солнцезащитными средствами

при работе на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °С и выше организовывать продолжительность периодов непрерывной работы в 15 - 20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10 - 15 минут в охлаждаемых помещениях

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в летнее время года, в частности в период жары, организм подвергается большим нагрузкам и повышенной утомляемости. Работа в условиях аномально высоких температур влечет за собой ряд негативных последствий для человеческого организма: от снижения умственной работоспособности, появления вялости и рассеянности, вплоть до развития инфаркта миокарда или инсульта, возникновения артериальной гипертензии, гипертермии, дегидратации и так далее.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.