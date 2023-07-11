Участники СВО получат право на бесплатное обучение в техникумах. Новый законопроект в Госдуме

В Госдуму внесли законопроект о льготах при поступлении в колледж для участников СВО.

Участникам СВО предлагают предоставить дополнительные права в сфере образования (Законопроект № 398709-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.В.Кузнецов, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, А.С.Аксененко, А.А.Кузнецов.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на прием на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют участники специальной военной операции.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.