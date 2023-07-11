Участники СВО получат право на бесплатное обучение в техникумах. Новый законопроект в Госдуме

Участникам СВО предлагают предоставить дополнительные права в сфере образования (Законопроект № 398709-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.
Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, Д.В.Кузнецов, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, А.С.Аксененко, А.А.Кузнецов.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на прием на обучение по программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют участники специальной военной операции.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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