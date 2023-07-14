Кредитные каникулы для беременных женщин. Новый проект расширит соцподдержку беременных и молодых мам

Предлагается расширить сферу применения кредитных каникул (Законопроект № 400306-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, А.Г.Нечаев, Г.К.Арапов, К.А.Горячева, Д.А.Певцов, С.А.Тарбаев, А.О.Ткачев, А.В.Скрозникова, Г.В.Шилкин.

Содержание предложения

Законопроектом предлагается предоставить право заемщику — беременной женщине, находящейся на не менее чем на двенадцатой неделе беременности, а также женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет, воспользоваться «кредитными каникулами» — обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), в том числе кредитного договора обязательства по которому обеспечены ипотекой, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не превышающий двух лет с момента родов или уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью расширить социальную поддержку беременных женщин и семей с детьми. В период беременности и после рождения ребенка возникают дополнительные существенные финансовые обязательства, связанные с медицинскими расходами, покупкой детских товаров и уходом за ребенком. Предоставление кредитных каникул будет способствовать уменьшению финансовых сложностей в период становления семьи и позволит заемщикам сосредоточиться на заботе о себе и своем ребенке.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.