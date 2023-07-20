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Законопроекты

Жители многоквартирного дома смогут запрещать продажу алкоголя. Новый законопроект

Собственникам квартир хотят дать право на запрет продажи алкогольных напитков в магазинах и кафе, которые работают на первых этажах жилых зданий.
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Жители многоквартирного дома смогут запрещать продажу алкоголя. Новый законопроект
фото freepik.com

Предлагается установить право собственников МКД запрещать продажу алкоголя (Законопроект № 404447-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями Партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, А.Г.Нечаев, С.В.Авксентьева, Г.К.Арапов, К.А.Горячева, А.Н.Ткачев, А.М.Хамитов, А.В.Скрозникова.

Содержание предложения

Законопроектом предлагается предоставить право гражданам запрещать реализацию розничной продажи алкогольной продукции, розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в нежилых помещениях многоквартирного дома при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что проблема баров, ресторанов и «алкомаркетов» в жилых домах и возникающий в результате этого повышенный уровень шума вызывает законное возмущение у жителей домов, в которых расположены подобные заведения. Такая ситуация нарушает конституционные права граждан на отдых и благоприятную окружающую среду.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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