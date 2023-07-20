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Юзвак Максим
Обзоры для бухгалтера

Отмена штрафа за тонировку, налоговый вычет при покупке авто. Обзор прав водителей

В обзоре рассматрим законодательные инициативы, затрагивающие права владельцев машин.
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Отмена штрафа за тонировку, налоговый вычет при покупке авто. Обзор прав водителей
фото freepik.com

Автомобильное право за июнь 2023

Отмена штрафа за тонировку боковых стекол — Законопроект № 389424-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому административная ответственность будет наступать за управление транспортным средством, на котором установлено лобовое стекло (в том числе покрытое прозрачной цветной пленкой), светопропускание которого не соответствует требованиям технического регламента.

В Пояснительной записке указывается, что штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей, а также часто на дороге это является лишним поводом для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, что является благодатной почвой для злоупотреблений со стороны органов власти.

Имущественный вычет при приобретении автомобиля для семьи — Законопроект № 377357-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется имущественный налоговый вычет в размере 13 % от суммы фактически произведенных налогоплательщиком расходов, для семей воспитывающих двух и более детей, на приобретение легкового автомобиля произведённого на территории Российской Федерации, приобретенного для личных и семейных нужд, если такие расходы не превышают 2 000 000 миллионов рублей.

В Пояснительной записке указывается, что расширение мер поддержки семей, воспитывающих двух и более детей, создает социально-экономическим условие, благоприятствующее рождению, содержанию и воспитанию нескольких детей. Многие семьи нуждаются также в транспортном средстве, особенно в больших городах. Автомобиль — это не роскошь, а необходимость. Решая проблему обеспеченности семей с двумя и более детьми личным транспортом, дополнительно оказывается поддержка отечественным производителям автомобилей

Бесплатная парковка для беременных женщин — Законопроект № 380005-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Взимание платы за пользование платной парковкой за первый час стоянки не допускается в отношении транспортных средств, управляемых беременными женщинами, вставшим на учет в женской консультации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Беременная» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр беременных.

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время беременные женщины сталкиваются с трудностями при поиске подходящего места для парковки. Они испытывают дискомфорт и опасность при необходимости переходить через переполненную парковку, которая может быть заполнена транспортом, и не иметь возможности припарковаться ближе к месту назначения. Это может привести к увеличению стресса и риску для здоровья и благополучия беременных женщин, что может повлечь негативные последствия для вынашиваемого плода ребенка.

Повышение страхового возмещения при оформлении ДТП без полиции — Законопроект № 378475-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается повысить со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции.

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью проиндексировать сумму страховых выплат по упрощённой схеме оформления документов о ДТП для получения выплаты по ОСАГО без привлечения сотрудников полиции при наличии разногласий (по европротоколу), поскольку лимит выплат не увеличивался более 5 лет.

Комментарий к налоговым событиям за июнь 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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