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Юзвак Максим
Права потребителей

Защита прав потребителей. Интернет-компании обяжут уведомлять граждан о наличии цифровых подписок и списании средств за них

Сервисы обяжут уведомлять о каждом списании денег за подписку. Новый законопроект.
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Предлагается защитить права потребителей при списании денег за платные электронные подписки (Законопроект № 405607-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России, ЛДПР, партии Новые люди, Справедливой России, КПРФ.

Депутаты Государственной Думы П.О.Толстой, Л.Э.Слуцкий, В.А.Даванков, Д.Г.Гусев, А.И.Немкин, А.О.Ткачев, Д.В.Кузнецов, И.А.Филатова, А.Н.Свинцов.

Содержание поправок

Согласно законопроекту не допускается списание указанным в настоящем пункте продавцом (исполнителем) периодического платежа без предварительного уведомления потребителя в электронной форме, направляемого, потребителю не позднее, чем за день до даты очередного периодического платежа. Данное уведомление должно содержать информацию о дате списания платежа, о способе одностороннего отказа потребителя от абонентского договора и указатель страницы сайта продавца (исполнителя) в сети «Интернет», на которой предусмотрена техническая возможность отказа потребителя от абонентского договора.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что за последнее время, стали актуальными вопросы списания маркетплейсами денежных средств с банковских счетов (платежных инструментов) потребителей, которые удалены с площадок в качестве средства платежа.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

502 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Права потребителей

    Защита прав потребителей. Интернет-компании обяжут уведомлять граждан о наличии цифровых подписок и списании средств за них

    Сервисы обяжут уведомлять о каждом списании денег за подписку. Новый законопроект.

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