Уголовная ответственность за оправдание и пропаганду экстремизма в интернете

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Единой России: депутаты Госдумы А.Ю.Кузнецова, В.И.Пискарев, П.О.Толстой, Э.А.Валеев, А.В.Картаполов.

Содержание поправок

В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому уголовной ответственности подлежат лица, оправдывающие и пропагандирующие экстремизм.

Под публичным оправданием экстремизма понимается публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Под пропагандой экстремизма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности.

Обоснование

В пояснительной записке указывается, что в России зафиксирована тенденция оправдания и пропаганды совершения указанных преступлений в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет».

Таким образом, массшутинг приобретает статус «модного» движения наравне с криминальной субкультуры «А.У.Е.», в первую очередь, среди несовершеннолетних.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Обзор карательного права за июнь - ссылка