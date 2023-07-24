Депутаты предлагают передать полномочия по обеспечению лекарствами совершеннолетних больных спинальной мышечной атрофией Минздраву

Предлагается обеспечивать лекарствами больных СМА на федеральном уровне (Законопроект № 407923-8).
Инициатор поправок
Законопроект подготовило Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Содержание поправок
Согласно законопроекту полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц старше 18 лет, больных спинальной мышечной атрофией (далее — СМА), передаются федеральному органу исполнительной власти.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что СМА не включена в государственные программы льготного лекарственного обеспечения, в связи с чем право на льготное лекарственное обеспечение по факту наличия заболевания у больных со СМА, достигших 18 лет, законодательно не установлено.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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