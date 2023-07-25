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Законопроекты

За выгул опасных пород собак без намордника оштрафуют на 30 тыс. рублей

Депутаты предлагают установить новые наказание за нарушение правил выгула собак.
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За выгул опасных пород собак без намордника оштрафуют на 30 тыс. рублей
фото freepik.com

Предлагается установить наказание за нарушение правил выгула собак (Законопроект № 407944-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовило Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому выгул потенциально опасной собаки владельцем либо лицом, осуществляющим выгул собаки, без намордника и поводка — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 5000 до 15000; на юридических лиц — от 15000 до 30000.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 3 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    все правят и правят, время зря тратят (почти стихи), толку все равно "0"

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