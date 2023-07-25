За выгул опасных пород собак без намордника оштрафуют на 30 тыс. рублей

Предлагается установить наказание за нарушение правил выгула собак (Законопроект № 407944-8).
Инициатор поправок
Законопроект подготовило Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
Содержание поправок
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому выгул потенциально опасной собаки владельцем либо лицом, осуществляющим выгул собаки, без намордника и поводка — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 5000 до 15000; на юридических лиц — от 15000 до 30000.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
все правят и правят, время зря тратят (почти стихи), толку все равно "0"