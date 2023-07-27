Рассматриваются последствия по НДФЛ при оплате работнику выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом (Письмо Минфина от 7 июля 2023 г. № 03-04-06/63870).
НДФЛ при оплате выходных родителям детей-инвалидов. Письмо Минфина
Юзвак Максим
Юзвак Максим
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Рассматриваются последствия по НДФЛ при оплате работнику выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом.
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