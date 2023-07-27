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НДФЛ

НДФЛ при оплате выходных родителям детей-инвалидов. Письмо Минфина

Рассматриваются последствия по НДФЛ при оплате работнику выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом.
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Рассматриваются последствия по НДФЛ при оплате работнику выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом (Письмо Минфина от 7 июля 2023 г. № 03-04-06/63870).

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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