Легализация суррогатного материнства. Новый законопроект про сурмам

Предлагается разрешить суррогатное материнство (Законопроект № 410091-8).

Автор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы А.В.Куринный.

Содержание предложения

В Государственной Думе предлагается ввести понятие суррогатного материнства, которое представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору о суррогатном материнстве, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, половые клетки использовались для оплодотворения, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям и которые состоят в браке между собой, либо одинокой женщиной, половые клетки которой использовались для оплодотворения и для которой вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что супружеские пары — граждане Российской Федерации столкнулись с ситуацией, при которой фактически под запретом оказалось использование эмбрионов из донорской половой клетки (одного из супругов), в ситуации, когда половые клетки второго супруга не могут быть использованы по медицинским показаниям.

Материалы к законопроекту

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