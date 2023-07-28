Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Легализация суррогатного материнства. Новый законопроект про сурмам

Предлагается разрешить суррогатное материнство.
52
Легализация суррогатного материнства. Новый законопроект про сурмам
фото www.freepik.com

Предлагается разрешить суррогатное материнство (Законопроект № 410091-8).

Автор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы А.В.Куринный.

Содержание предложения

В Государственной Думе предлагается ввести понятие суррогатного материнства, которое представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору о суррогатном материнстве, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, половые клетки использовались для оплодотворения, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям и которые состоят в браке между собой, либо одинокой женщиной, половые клетки которой использовались для оплодотворения и для которой вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что супружеские пары — граждане Российской Федерации столкнулись с ситуацией, при которой фактически под запретом оказалось использование эмбрионов из донорской половой клетки (одного из супругов), в ситуации, когда половые клетки второго супруга не могут быть использованы по медицинским показаниям.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    28 июля — День PR-специалиста. Поздравляем коллег из смежного цеха!

    Сегодня в России отмечают День PR-специалиста — профессиональный праздник тех, кто знает, что такое правильная подача информации и как выстраивать деловые связи. Поздравляем всех причастных!

    28 июля — День PR-специалиста. Поздравляем коллег из смежного цеха!
    19
    Логотип Мой Финансовый консультант
    Мой Финансовый консультант
    Валютный рынок

    Доллар и евро под запретом: российские банки меняют правила игры

    Волнующие новости о приостановке приема долларов и евро в российских банкоматах большинства системно-значимых банков вызвали шок среди обывателей, имеющих валютные сбережения, и заставили многих задуматься о возможных последствиях для российской экономики. На днях Райффайзенбанк объявил о временном прекращении операций с иностранной валютой у физических лиц.

    Доллар и евро под запретом: российские банки меняют правила игры
    64
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Зарплата

    Сколько может заработать PR-специалист в России?

    Ежегодно 28 июля специалисты по связям с общественностью отмечают свой профессиональный праздник. Аналитики hh.ru выяснили, насколько популярны вакансии пиарщиков в России и какие зарплаты на данный момент им предлагают.

    Сколько может заработать PR-специалист в России?
    1
    30
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Налоги, взносы, пошлины

    Налоговый календарь на август 2023 года

    Налоги и отчёты не ходят в отпуск, поэтому и в последний летний месяц налоговый календарь наполнен отчётными датами, но их гораздо меньше, чем в июле. Собрали их в очередной напоминалочке.

    Налоговый календарь на август 2023 года
    3
    132
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Криптовалюта

    Заплатил поставщику Криптой вместо SWIFT? А что с бухгалтерией подумал?

    Все, наверное, уже слышали что криптовалюты легко переводить в любую точку мира. Казалось бы, пользуйся. Плати хоть куда и санкции нипочем. Но это так только для физических лиц. Для компаний все несколько сложнее.

    72
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Банкротство юридических лиц

    Банкротство иностранной компании в РФ. Есть ли польза для кредиторов?

    Суды в России стали чаще допускать возможность банкротства иностраннных компаний. Оправдан ли такой подход и есть ли польза для кредиторов?

    Банкротство иностранной компании в РФ. Есть ли польза для кредиторов?
    29
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Ведение бизнеса

    До начала гонки: что нужно сделать перед запуском стартапа

    Пренебрежение базовой подготовкой к запуску стартапа грозит риском его закрытия уже в первый год. О том, какие меры стоит принять перед тем, как инвестировать крупную сумму денег в новый проект, рассказывает сооснователь и директор по развитию цифровой платформы MUST Антон Редько.

    До начала гонки: что нужно сделать перед запуском стартапа
    24
    Читать еще