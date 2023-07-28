Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

На участников Пражской весны, военнослужащих на Кубе и в Никарагуа предлагают предоставить льготы для ветеранов

Расширение оснований отнесения лиц к ветеранам.
9

Расширение оснований отнесения лиц к ветеранам (Законопроект № 410063-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы А.Е.Глазкова.

Содержание поправок

Согласно законопроекту статус ветерана присваивается за:

  • Выполнение задач по подавлению попытки государственного переворота и обеспечению стабилизации обстановки в Чехословацкой Социалистической Республике.

  • Выполнение задач по стабилизации обстановки и защиты от внешней агрессии на территории Республики Куба (с августа 1962 года по июль 1993 года) и Республики Никарагуа (с сентября 1979 года по февраль 1990 года).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в Законе о установлен далеко не полный перечень военных событий, в которых принимало участия наша страна. Тем самым определенная категория воинов-интернационалистов лишается заслуженных льгот.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Онлайн-кассы

    Какую кассу выбрать для сезонного бизнеса

    Сезонный бизнес, особенно популярный в летнее время года, требует применения ККТ. Разберем, как выбрать онлайн-кассу для сезонного вида деятельности, в каких случаях она не обязательна и что необходимо учесть при ее выборе.

    Какую кассу выбрать для сезонного бизнеса
    137
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    10 тракторов или иранский сценарий на Мосбирже. Эффективный рынок по-русски

    Индекс Мосбиржи сделал ожидаемое упражнение — перешагнул планку в 3 000 пунктов. Наши любимые 10 раз по 300 или 10 тракторов. Спасибо всем причастным, конечно, но насколько вообще велика причастность инвесторов к этому? Вдруг рынок сам по себе эффективный и показывает ровно столько, сколько должен, а не потому что инвесторы толкают его вверх?

    10 тракторов или иранский сценарий на Мосбирже. Эффективный рынок по-русски
    7
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    186
    Логотип ToT
    ToT

    Новый тариф: Абонемент к вебинарам и онлайн-курсам на 1 месяц за 999 рублей

    Обращая внимание на растущий интерес к нашим образовательным продуктам, сегодня запустили месячный абонемент к вебинарам и онлайн-курсам, подготовленным нашими экспертами.

    Новый тариф: Абонемент к вебинарам и онлайн-курсам на 1 месяц за 999 рублей
    7
    565
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Про подтверждение хозяйственных операций, попытку обмануть ФНС и Телеграм-каналы для бухгалтера

    «Если люди улыбаются вам — значит, сегодня пятница». Не знаю, какой идиот придумал такую глупость, потому что пятница — самый тяжелый день на неделе. Добиваем текущие дела, планируем следующие, стараемся ничего не забыть и все везде успеть. Держитесь, скоро выходные. А пока посмотрите наш обзор хороших новостей за неделю.

    Про подтверждение хозяйственных операций, попытку обмануть ФНС и Телеграм-каналы для бухгалтера
    2
    732
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    28 июля — День PR-специалиста. Поздравляем коллег из смежного цеха!

    Сегодня в России отмечают День PR-специалиста — профессиональный праздник тех, кто знает, что такое правильная подача информации и как выстраивать деловые связи. Поздравляем всех причастных!

    28 июля — День PR-специалиста. Поздравляем коллег из смежного цеха!
    80
    Читать еще