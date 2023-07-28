На участников Пражской весны, военнослужащих на Кубе и в Никарагуа предлагают предоставить льготы для ветеранов

Расширение оснований отнесения лиц к ветеранам (Законопроект № 410063-8).

Инициатор поправок

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы А.Е.Глазкова.

Содержание поправок

Согласно законопроекту статус ветерана присваивается за:

Выполнение задач по подавлению попытки государственного переворота и обеспечению стабилизации обстановки в Чехословацкой Социалистической Республике.

Выполнение задач по стабилизации обстановки и защиты от внешней агрессии на территории Республики Куба (с августа 1962 года по июль 1993 года) и Республики Никарагуа (с сентября 1979 года по февраль 1990 года).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в Законе о установлен далеко не полный перечень военных событий, в которых принимало участия наша страна. Тем самым определенная категория воинов-интернационалистов лишается заслуженных льгот.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.