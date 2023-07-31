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Экономические преступления

Конфискация имущества за мелкие взяточничество и подкуп

Предлагается ужесточить уголовные последствия за мелкие взяточничество и подкуп.
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Предлагается ужесточить уголовные последствия за мелкие взяточничество и подкуп (Законопроект № 411567-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен депутатами от Единой России, КПРФ, ЛДПР, Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы В.И.Пискарев, Р.А.Азимов, Ю.В.Афонин, А.К.Луговой, Э.А.Валеев, А.Б.Выборный, А.В.Терентьев, Б.А.Барахоев, А.Г.Альшевских, А.Л.Шхагошев, Б.С.Хамзаев

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому мелкие взятки и коммерческий подкуп отнесены к преступлениям, по которым применяется конфискация имущества.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что очевидно, что систематические мелкие поборы с граждан, осуществляемые должностными лицами, нередко в организованных формах, представляют гораздо большую опасность устанавливаемых разрозненных фактов дачи мелких взяток.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по теме

Обзор Карательного права — ссылка

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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