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Юзвак Максим
НДФЛ

НДФЛ при открытии вклада на третье лицо

Рассматриваются последствия по НДФЛ при открытии банковского вклада на третье лицо
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Рассматриваются последствия по НДФЛ при открытии банковского вклада на третье лицо (Письмо Минфина от 3 июля 2023 г. № 03-04-06/61517)

Юзвак Максим

Юзвак Максим

503 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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