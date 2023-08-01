НДФЛ при открытии вклада на третье лицо

БанкроствоNEWS: В законе о банкротстве закрепили механизм, защищающий граждан на случай оспаривания сделки по покупке жилья у банкрота

Рассмотренные нормы вступили в силу 24 июля 2023 г. При этом они могут быть применены и в случае, когда арбитражный суд уже признал сделку купли-продажи недействительной, но деньги, вырученные от продажи жилого помещения, еще не были перечислены в конкурсную массу.