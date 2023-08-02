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Юзвак Максим
Судебная практика по налоговым спорам

Практика Верховного Суда по налогам за 2 квартал 2023

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры за 2 квартал 2023.
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Содержание:

Акты судебной коллегии по экономическим спорам:

  • Применение адвокатами УСН (Определение от 24 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-27144)

  • Учет расходов при ошибке в квалификации (Определение от 23 мая 2023 г. № 306-ЭС22-28213)

  • Уплата налога по незаконному нормативному акту (Определения от 19 июня 2023 г. № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265)

Отказные определения судей Верховного Суда

  • Соотношений новых доказательств и вновь открывшихся обстоятельств (Определение от 19 апреля 2023 г. № 305-ЭС20-8962)

  • Последствия расторжения договора (Определение от 5 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-1333)

  • Включение в перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости (Определение от 13 апреля 2023 г. № 305-ЭС23-4512)

  • Налог на прибыль при реализации имущества банкрота (Определения от 13 июня 2023 г. № 309-ЭС22-21122, от 9 июня 2023 г. № 306-ЭС22-24530, 306-ЭС20-14681(12))

  • Злоупотребление НДС (Определение от 23 июня 2023 г. № 301-ЭС23-9027).

Другие материалы

  • Налоговые споры за 1 квартал 2023 - ссылка

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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