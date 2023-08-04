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Юзвак Максим

Стоимость патента для мигрантов предлагают увеличить в 4 раза

Предлагается поднять размер фиксированного аванса по НДФЛ (стоимость патента) для иностранных рабочих.
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Предлагается поднять размер фиксированного аванса по НДФЛ (стоимость патента) для иностранных рабочих (Законопроект № 415661-8)

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, С.В.Кабышев, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, Я.В.Лантратова, А.А.Ремезков, А.В.Терентьев, Ф.С.Тумусов

Содержание поправок

Согласно законопроекту размер фиксированных авансовых платежей, уплачиваемых иностранным гражданами при осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, увеличивается до 4 800 рублей (сейчас 1 200).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в последнее время отчетливо фиксируется обеспокоенность граждан Российской Федерации количеством трудовых мигрантов, работающих в России, а также проблемами их адаптации в российское общество. По данным аналитики, по итогам 2022 года количество иностранных граждан, приехавших в Россию на работу, достигло 3,47 млн.

При этом более 90% трудовых мигрантов суммарно приехало из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. За год же количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев, с учетом продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 млн.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по НДФЛ

ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2022 - ссылка

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 26 минут назад

    Это говорит только об одном, что лица предлагающее ЭТО сами "никогда лопаты в своих руках для работы не держали".

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