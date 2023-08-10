В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий сокращенный день в жаркую погоду

Предлагается установить требования к режиму труда в жаркую погоду (Законопроект № 417717-8).

Автор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы Б.А.Чернышов (ЛДПР).

Содержание предложения

Согласно законопроекту в целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха 28,5 °С - на один час; при температуре воздуха от 28,6 до 29 °С — на два часа; при температуре воздуха от 29,1 °С и выше — на четыре часа.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в основном нормативном правовом акте, регулирующем трудовые отношения - ТК РФ, не установлены особенности работы при высокой температуре воздуха. Данный пробел не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня по причине повышенной температуры, что на практике зачастую вынуждает работодателей оформлять приказы о простое и в дальнейшем оплачивать время простоя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.