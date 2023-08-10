Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий сокращенный день в жаркую погоду

Предлагается установить требования к режиму труда в жаркую погоду.
17

Предлагается установить требования к режиму труда в жаркую погоду (Законопроект № 417717-8).

Автор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы Б.А.Чернышов (ЛДПР).

Содержание предложения

Согласно законопроекту в целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха 28,5 °С - на один час; при температуре воздуха от 28,6 до 29 °С — на два часа; при температуре воздуха от 29,1 °С и выше — на четыре часа.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в основном нормативном правовом акте, регулирующем трудовые отношения - ТК РФ, не установлены особенности работы при высокой температуре воздуха. Данный пробел не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня по причине повышенной температуры, что на практике зачастую вынуждает работодателей оформлять приказы о простое и в дальнейшем оплачивать время простоя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

504 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Бизнес-планирование

    Как отказаться от годового бюджета и увеличить прибыль с помощью драйверной модели

    Одним из главных требований к компаниям стала гибкость. Только за последние 4 года российским предпринимателям пришлось перестроить бизнес-процессы. Помимо смены стратегии, приходилось менять и бюджет. Из-за этого начали набирать популярность альтернативные методы управления. В этом материале рассказываем про драйверную модель управления

    Как отказаться от годового бюджета и увеличить прибыль с помощью драйверной модели
    17
    Логотип Клерк.Премиум
    Клерк.Премиум
    Обучение для бухгалтеров

    😱 Осталось два дня, чтобы получить скидку 30% на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум! 50 онлайн-курсов, 600 вебинаров, 900 разборов, безлимитные консультации

    Только до 13 августа вы можете на ГОД подключиться к сервису для обучения и экспертной поддержки бухгалтера со скидкой 30%. Безо всяких доплат каждый день вы получаете новые материалы и видео-контент в подписке, а наши эксперты проводят сотни консультаций за месяц. Кроме того, у вас будет доступ к базе существующих вебинаров, онлайн-курсов и разборов.

    😱 Осталось два дня, чтобы получить скидку 30% на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум! 50 онлайн-курсов, 600 вебинаров, 900 разборов, безлимитные консультации
    3
    739
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Дробление бизнеса

    Как одной бухгалтерской проводкой убрать признаки дробления бизнеса

    Раньше в комментариях нам писали что мы, дескать, только на ошибки показываем, а не говорим что надо делать. Вот, исправляемся. В сегодняшнем видео рассказываем как избавиться от Дробления бизнеса одной бухгалтерской проводкой на примере схемы франчайзинга.

    89
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Ищете крутую работу? А она уже у нас! Смотрите вакансии на «Клерке»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    248
    Логотип ITSM365
    ITSM365
    Ведение документооборота

    Один в поле не воин: как предотвратить потерю заявок сотрудников внутри компании

    Рассказываю, как обеспечить своевременную выдачу справок, быструю замену краски в принтере, а также постоянное соблюдение дедлайнов.

    Один в поле не воин: как предотвратить потерю заявок сотрудников внутри компании
    104
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговые проверки

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

    Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
    1,3 тыс.
    Читать еще