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Обзоры для бухгалтера

Запрет алкоголя и гостиницы в домах, выплаты на жилье ветеранам. Обзор жилищного права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие жилищные права граждан.
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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие жилищные права граждан.

Жилищное право за июль 2023

Жители многоквартирных домов смогут запрещать продажу алкоголя — Законопроект № 404447-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить право гражданам запрещать реализацию розничной продажи алкогольной продукции, розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в нежилых помещениях многоквартирного дома при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В Пояснительной записке указывается, что проблема баров, ресторанов и «алкомаркетов» в жилых домах и возникающий в результате этого повышенный уровень шума вызывает законное возмущение у жителей домов, в которых расположены подобные заведения. Такая ситуация нарушает конституционные права граждан на отдых и благоприятную окружающую среду.

Владельцы жилья смогут оказывать гостиничные услуги — Законопроект № 409713-8.

В Государственной Думе РФ предлагают провести эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Согласно законопроекту гостевой дом — средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для осуществления деятельности по предоставлению гостиничных услуг. Эксперимент предлагается провести в трех субъектах Российской Федерации — Республике Крым, Краснодарском крае, городе федерального значения Севастополе.

В Пояснительной записке указывается, что действующим регулированием не запрещается нахождение средств размещения в жилых домах, частях жилых домов.

Расширение социальных гарантий для сотрудников МВД, имеющих статус ВБД — Законопроект № 400446-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому обеспечивается получение преимущественного права на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения для ветеранов боевых действий независимо от основания получения ими данного статуса. В настоящий момент указанное право распространяется на ветеранов Афганистана.

В Пояснительной записке указывается, что все ветераны боевых действий, отдавая свой интернациональный долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Сирии, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, преодолевали и преодолевают страшные испытания. Эти люди являются гарантом мирной жизни в нашей стране. Предлагаемое изменение станет дополнительной мерой поддержки ветеранов боевых действий и ещё раз подчеркнет их заслуги перед Отечеством.

Отказ от доли в жилье, приобретенном за материнский капитал — Законопроект № 396291-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому допускается нотариальный отказ совершеннолетних (на дату подписания соглашения) детей и супруга лица, получившего сертификат, от наделения их долями в жилом помещении, приобретенном с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

В Пояснительной записке указывается, что действующей версией закона не закреплена возможность совершеннолетнего гражданина и супруга лица, получившего сертификат, отказаться от получения им доли в жилом помещении. Это противоречит нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которым граждане осуществляют свои гражданские права своей волей.

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Юзвак Максим

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Комментарии

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