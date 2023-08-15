За гаражи в сельском хозяйстве можно будет не платить налог на имущество

Рассматривается возможность освобождения от налога на имущество гаражей сельскохозяйственных производителей (Письмо Минфина от 21 июля 2023 г. № 03-05-04-01/68705).
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Юзвак Максим
Рассматривается возможность освобождения от налога на имущество гаражей сельскохозяйственных производителей.
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