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Законопроекты

Запрет коллекторской деятельности в России

Перспективы запрета коллекторов в России.
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Перспективы запрета коллекторов в России (Законопроект № 422304-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, К.М.Панеш, В.А.Кошелев, В.В.Сипягин; Сенатор Российской Федерации Е.В.Афанасьева.

Содержание предложения

Согласно законопроекту запрещается уступка кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита, а также запрещается коллекторская деятельность.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

507 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 4 часа назад

    Уйдут коллекторы, на их место придут "бандиты", естественно неофициально, ведь свято место пусто не бывает, а долги ВСЕГДА следует возвращать. Насколько мне это понимается.

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