Запрет коллекторской деятельности в России

Перспективы запрета коллекторов в России (Законопроект № 422304-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, К.М.Панеш, В.А.Кошелев, В.В.Сипягин; Сенатор Российской Федерации Е.В.Афанасьева.

Содержание предложения

Согласно законопроекту запрещается уступка кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита, а также запрещается коллекторская деятельность.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.