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Законопроекты

Возврат товара от маркетплейсов, права при платной подписке в обзоре потребительского права

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права потребителей.
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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права потребителей

Потребительское право за июль 2023

Порядок возврата товара, приобретенного дистанционно – Законопроект № 396348-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при отказе потребителя от товара, приобретенного дистанционно, продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования. Продавец несет расходы на доставку от потребителя возвращенного товара и расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной потребителем по договору. В Пояснительной записке указывается, что действующее нормативное регулирование дистанционной торговли создаёт правовую неопределённость, которой пользуются отдельные организаторы дистанционной торговли, чтобы взимать плату за возврат покупателем товаров надлежащего качества, от приобретения которых покупатель решает отказаться до передачи ему этих товаров продавцом.

Запрет на продажу алкоголя в продуктовых магазинах – Законопроект № 401976-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции, не будет продаваться ничего. В Пояснительной записке указывается, что практика реализации алкогольной продукции в спецмагазинах уже хорошо зарекомендовала себя в странах, которые в 80-90 гг. прошлого века возглавляли рейтинги ВОЗ по уровню потреблению алкоголя (Норвегия, Швеция, Дания). Успешная антиалкогольная кампания, в том числе, использование предлагаемого механизма, позволила снизить потребление алкоголя и существенно улучшить ситуацию в данном сфере.

Защита прав потребителей платных подписок в интернете – Законопроект № 405607-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не допускается списание указанным в настоящем пункте продавцом (исполнителем) периодического платежа без предварительного уведомления потребителя в электронной форме, направляемого, потребителю не позднее, чем за день до даты очередного периодического платежа. Данное уведомление должно содержать информацию о дате списания платежа, о способе одностороннего отказа потребителя от абонентского договора и указатель страницы сайта продавца (исполнителя) в сети «Интернет», на которой предусмотрена техническая возможность отказа потребителя от абонентского договора. В Пояснительной записке указывается, что за последнее время, стали актуальными вопросы списания маркетплейсами денежных средств с банковских счетов (платежных инструментов) потребителей, которые удалены с площадок в качестве средства платежа.

Жители многоквартирных домов смогут запрещать продажу алкоголя – Законопроект № 404447-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предлагается предоставить право гражданам запрещать реализацию розничной продажи алкогольной продукции, розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в нежилых помещениях многоквартирного дома при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. В Пояснительной записке указывается, что проблема баров, ресторанов и «алкомаркетов» в жилых домах и возникающий в результате этого повышенный уровень шума вызывает законное возмущение у жителей домов, в которых расположены подобные заведения. Такая ситуация нарушает конституционные права граждан на отдых и благоприятную окружающую среду.

Налоговые новости за июль 2023

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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