Ограничение стоимости парковок. Новый законопроект

Предлагается установить пределы роста стоимости парковки (Законопроект № 423980-8).

Инициатор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы от партии Новые люди В.А.Даванков.

Содержание предложения

Согласно законопроекту повышение размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах не может быть выше темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации за предыдущий год.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью установления обоснованных и справедливых платежей за использование парковочных мест, особенно в условиях роста цен на услуги и товары.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке