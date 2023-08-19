Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Ограничение стоимости парковок. Новый законопроект

Предлагается установить пределы роста стоимости парковки.
15

Предлагается установить пределы роста стоимости парковки (Законопроект № 423980-8).

Инициатор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы от партии Новые люди В.А.Даванков.

Содержание предложения

Согласно законопроекту повышение размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах не может быть выше темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации за предыдущий год.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что актуальность законопроекта обусловлена необходимостью установления обоснованных и справедливых платежей за использование парковочных мест, особенно в условиях роста цен на услуги и товары.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Юзвак Максим

Юзвак Максим

507 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Обзоры для бухгалтера

    Крепкий рубль, новые облигации, ставка ЦБ, начинается новый дивидендный сезон. Воскресный инвестдайджест

    Эльвира Сахипзадовна осчастливила рубль новой ставкой, экспортёры встали на защиту курса, разместились и готовятся к размещению несколько крайне интересных выпусков облигаций, новые дивиденды за полугодие на подходе, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

    68
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Новая услуга бухгалтеру: персональная консультация

    Мы понимаем, что иногда у бухгалтера нет времени, чтобы следить за всеми изменениями в нормотворчестве и разбираться со всеми нюансами. Если вы столкнулись с проблемой, и не знаете, как ее решить, закажите Клерк.Консультацию.

    Новая услуга бухгалтеру: персональная консультация
    766
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени! Клерк.Конференция: ЕНП, Поправки в НК, ФСБУ, Оптимизация, Отчетность, Проверки

    12 сентября состоится Клерк.Конференция – мероприятие с топовыми лекторами и темами, которое нужно посетить каждому бухгалтеру.

    💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени! Клерк.Конференция: ЕНП, Поправки в НК, ФСБУ, Оптимизация, Отчетность, Проверки
    505
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем развивать постоянную рубрику в Трибуне

    Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

    Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем развивать постоянную рубрику в Трибуне
    10
    230
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

    Псс, парень, как насчёт взять в лизинг китайский легковой автомобиль? А китайский грузовик? Быть может, китайские подъёмный кран? Приветствуем очередную лизинговую компанию, достаточно крупную, с взрослым объёмом долгов и взрослой ставкой по новому выпуску облигаций.

    Свежие облигации: Интерлизинг на размещении
    85
    Читать еще