Секундомер для рекламы. Депутат предложил указывать продолжительность рекламы на телевидении

Депутат Калининградской областной Думы Александр Ветошкин предложил обязать телекомпании показывать на экране время, остающееся до окончания блока рекламы, который прерывает фильмы и передачи.

Предлагается указывать время продолжительности рекламы (Законопроект № 423318-8).

Автор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы Б.А.Чернышов от партии ЛДПР.

Содержание предложения

Согласно законопроекту прерывание телепрограммы или телепередачи рекламой, то есть остановка трансляции телепрограммы или телепередачи для демонстрации рекламы, должно сопровождаться демонстрацией обратного отсчёта времени до возобновления трансляции телепрограммы или телепередачи.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что просмотр навязчивой и агрессивной рекламы вызывает раздражение и негативное отношение у зрителей, которые к тому же лишены возможности оценить длительность такой рекламы.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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