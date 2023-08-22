Важные изменения в правилах сноса самовольных построек

Предлагается установить условия сноса самовольно возведенных гаражей (Законопроект № 425358-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, А.О.Ткачев, А.В.Скрозникова.

Содержание поправок

Согласно законопроекту снос самовольной постройки, используемой в качестве гаража или машино-места в пределах городского округа, может быть осуществлен только в целях дальнейшего строительства н а участке самовольной постройки объектов социальной инфраструктуры и объектов благоустройства территорий.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что органы исполнительной и муниципальной власти лишают права собственности граждан на гаражи и машино-мест в целях декларируемого строительства на этих площадях новых полезных объектов. Однако зачастую вместо полезных для граждан объектов появляются торговые центры или новые жилые 2 комплексы. Так, например, в Москве вместо конструктивистских гаражей на Рогожском валу планируется построить элитное жилье.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.