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Законопроекты

В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ

Депутаты хотят привязать размер стипендии к минимальной зарплате.
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Предлагается привязать размер стипендии к минимальной зарплате (Законопроект № 426525-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов; Сенатор Российской Федерации Е.В.Афанасьева.

Содержание предложения

Согласно законопроекту государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия выплачивается в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что на стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет 2 перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования. Не удивительно, что если образование в СССР считалось лучшим в мире, то нынешнее место в мире в этой сфере более чем скромное. Россия в рейтинге 100 лучших вузов мира представлена лишь МГУ, НИЯУ МИФИ, МФТИ и Томским университетом, находящимися в конце этого списка.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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