Сохранение пособия на ребенка при выходе матери на работу

Предлагается сохранять пособие по уходу за ребенком для работающих матерей (Законопроект № 426624-8)

Инициатор поправок

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы Н.А.Останина от КПРФ

Содержание поправок

Согласно законопроекту право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае продолжения обучения лицом, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выхода лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, из указанного отпуска до достижения ребенком возраста полутора лет (в том числе, для работы на условиях неполного рабочего времени), а также если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на дому.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта послужит дополнительным стимулом для поиска работы и трудоустройства молодых родителей, а также не будет удерживать женщин-матерей от выхода на работу раньше, чем это предусмотрено законодательством.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

Материалы по теме

Направление материнского капитала на образование матерей - ссылка