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Юзвак Максим
Законопроекты

Флага России станет больше

Предлагается расширить перечень случаев обязательного поднятия государственного флага.
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Предлагается расширить перечень случаев обязательного поднятия государственного флага (Законопроект № 427507-8).

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Д.А.Свищев.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время торжественных церемоний официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что огромное количество спортивных и физкультурных мероприятий, например, в сфере массового спорта, проводятся без использования одного из ключевых государственных символов Российской Федерации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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