Флага России станет больше

Предлагается расширить перечень случаев обязательного поднятия государственного флага (Законопроект № 427507-8).
Инициаторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР
Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, Д.А.Свищев.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время торжественных церемоний официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что огромное количество спортивных и физкультурных мероприятий, например, в сфере массового спорта, проводятся без использования одного из ключевых государственных символов Российской Федерации.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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