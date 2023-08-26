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Юзвак Максим

Обзор трудового права за июль 2023

Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие трудовые права
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Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие трудовые права

Трудовое право

Особенности организации труда при жаре – Законопроект № 396010-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в условиях работы при повышенной температуре воздуха работодатель обязан сохранить благоприятные условия труда посредством принятия мер для минимизации воздействия теплового излучения на работника. Работодатель обязан:

· организовывать за свой счёт питьевой режим. Обеспечение питьевой водой должно быть в необходимом количестве, легкодоступным и неограниченным для работников (подробнее)

· при работе на открытом воздухе устанавливать на рабочих местах укрытия от прямых солнечных лучей, обеспечивать работников солнцезащитными средствами

· при работе на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °С и выше организовывать продолжительность периодов непрерывной работы в 15 - 20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10 - 15 минут в охлаждаемых помещениях

В Пояснительной записке указывается, что в летнее время года, в частности в период жары, организм подвергается большим нагрузкам и повышенной утомляемости. Работа в условиях аномально высоких температур влечет за собой ряд негативных последствий для человеческого организма: от снижения умственной работоспособности, появления вялости и рассеянности, вплоть до развития инфаркта миокарда или инсульта, возникновения артериальной гипертензии, гипертермии, дегидратации и так далее.

Отпуск для одиноких родителей – Законопроект № 402736-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому одиноким родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей четырнадцати лет. В Пояснительной записке указывается, что до принятия Постановления Правительства РФ от 02.03.2017 N 243 "О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов РСФСР и признании не действующими на территории Российской Федерации отдельных нормативных правовых актов (положений нормативных правовых актов) СССР", в нашем государстве действовали похожие по смыслу нормы.

Порядок исчисления «смешанного» стажа на Крайнем Севере для женщин, претендующих на досрочную пенсию – Законопроект № 400016-8 (подробнее)

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается единообразный подход к исчислению периодов работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. В соответствии с этим на женщин, родивших двух и более детей и достигших возраста 50 лет, распространяется норма, в соответствии с которой каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. В Пояснительной записке указывается, что различные подходы в вопросах учета периодов работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для досрочного назначения страховой пенсии по старости не позволяют претендовать на досрочное назначение страховой пенсии по старости женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, при наличии страхового стажа и "смешанного" стажа работы (когда имеется как период работы в районах Крайнего Севера, но менее 12 лет, так и период работы в приравненных к районам Крайнего Севера местностях, но менее 17 лет).

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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