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Юзвак Максим

Право на отгул 1 сентября

Предлагается предоставлять отгул родителям с сохранением зарплаты
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Предлагается предоставлять отгул родителям с сохранением зарплаты (Законопроект № 428454-8)

Автор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы от Справедливой России Д.Г.Гусев

Содержание предложения

Согласно законопроекту работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей - наших школьников. Особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов. Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события. Участие родителей в торжественной линейке способствует этому.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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