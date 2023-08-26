Право на отгул 1 сентября

Предлагается предоставлять отгул родителям с сохранением зарплаты (Законопроект № 428454-8)

Автор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы от Справедливой России Д.Г.Гусев

Содержание предложения

Согласно законопроекту работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей - наших школьников. Особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов. Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события. Участие родителей в торжественной линейке способствует этому.

Материалы к законопроекту

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