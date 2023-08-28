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Юзвак Максим
Законопроекты

В Госдуму внесли законопроект о возможности получить по реновации частный дом вместо квартиры

Предлагается изменить порядок предоставления жилья в рамках реновации. Рассмотрим законопроект.
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Предлагается изменить порядок предоставления жилья в рамках реновации (Законопроект № 429957-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, А.О.Ткачев, О.Ю.Леонов.

Содержание поправок

Согласно законопроекту собственник жилого помещения на основании письменного заявления вместо предоставляемого в собственность равнозначного жилого помещения вправе получить за освобождаемое жилое помещение равноценный объект индивидуального жилищного строительства при сохранении регистрации гражданина по месту жительства в Москве.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что по данным социологических опросов, в 2022 году число российских семей, желающих жить в собственном доме (объект индивидуального жилищного строительства — далее ИЖС), выросло на 1,7 млн (с 71% до 73% всех семей). При этом 65% семей живут в многоквартирных домах (40,1 млн) и только 35% семей живут в собственном доме (21,6 млн). В индивидуальном доме предпочли бы жить в 2 раза больше российских семей. Вопреки потребностям граждан в настоящее время большинство положений государственных программ по увеличению объемов вводимого жилья направлены на строительство многоквартирных домов.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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