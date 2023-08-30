Налог при продаже с торгов, НДФЛ по выплатам потребителю, последствия ошибочных разъяснений. Обзор конституционных споров

Рассматриваются наиболее интересные налоговые вопросы, рассмотренные Конституционным Судом РФ
Содержание:
00:00 — Начало.
00:15 — Внесудебный порядок обжалования (Постановление от 31 января 2023 г. № 5-П).
00:39 — Применение патентной системы к ремонту нежилых помещений (Постановление от 26 января 2023 г. № 4-П).
03:51 — Обложение дохода от продажи имущества банкрота (Постановление от 31 мая 2023 г. № 28-П).
07:06 — Предоставление взыскателю информации по счетам должника (Определение от 16 мая 2023 г. № 1030-О).
08:42 — НДФЛ по штрафу, выплаченному потребителю (Определение от 30 мая 2023 г. № 1358-О).
09:49 — Последствия ошибочного разъяснения (Определение от 9 марта 2023 г. № 480-О).
11:31 — Конец.
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