Налог при продаже с торгов, НДФЛ по выплатам потребителю, последствия ошибочных разъяснений. Обзор конституционных споров

Кредитные линии — полезный инструмент или ловушка для бизнеса?

Банковские займы являются удобным инструментом для эффективного функционирования и устойчивого развития компании. Однако наряду с позитивной оценкой есть и другое распространённое мнение: кредиты — это игра с огнём, особенно в турбулентное время. Рассказываем о нюансах кредитных линий, а также о плюсах и минусах этой формы банковского кредитования.