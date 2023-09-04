В Госдуме повторно потребовали освобождать родителей от работы 1 сентября

Рассматривается предложение по предоставлению родителям отпуска в День знаний.

Рассматривается предложение по предоставлению родителям отпуска в День знаний (Законопроект № 432628-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, А.Н.Диденко, С.Д.Леонов, Д.А.Свищев, А.Н.Свистунов, В.В.Сипягин, В.А.Кошелев, К.М.Панеш; Сенаторы Российской Федерации Е.В.Афанасьева, В.Е.Деньгин.

Содержание предложения

Согласно законопроекту родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, получающего основное общее образование, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» подготовлен в целях предоставления родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, получающего основное общее образование, права проводить ребенка в школу 1 сентября и присутствовать с ним в День знаний на торжественной школьной линейке.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.