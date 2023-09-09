Запрет микрозаймов. Очередная попытка Госдумы запретить МФО

Доллар не взял сотку, «паника-не-паника» на Мосбирже, новые выпуски облигаций, ключевая ставка. Воскресный инвестдайджест

Рубль снова отрицательно укрепился, но до 100 рублей за доллар не затащил. Новых дивидендов нет, зато объявили панику на Мосбирже. Разместились несколько крайне интересных выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.