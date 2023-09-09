Запрет микрозаймов. Очередная попытка Госдумы запретить МФО

Рассматривается предложение по запрету МФО (Законопроект № 436352-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.
Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, Г.Ю.Семигин, О.А.Нилов, В.К.Гартунг, Д.Г.Гусев, А.А.Кузнецов, М.Г.Делягин, А.С.Аксененко, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, А.А.Ремезков, А.В.Терентьев, Ф.С.Тумусов.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, предлагающий признать утратившим силу Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что позитивными последствиями отмены Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» станут:
исключение в практике работы кредитных организаций системы выдачи кредитов по чрезвычайно высоким ставкам;
зашита малообеспеченных слоев населения от взятия на себя непосильных кредитных обязательств, рекламируемых микрофинансовыми организациями;
косвенное влияние на уменьшение преступности.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
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