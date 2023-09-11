Пенсионерам хотят выдавать 13-у пенсию. Новый законопроект в Госдуме

Предлагается установить новую пенсионную выплату ко дню рождения (Законопроект № 437644-8).

Автор предложения

Законопроект подготовил Депутат Государственной Думы от ЛДПР Б.А.Чернышов.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, получающим пенсии ежегодно предоставляется пенсионная выплата перед днём рождения получателя пенсии.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что один из главных праздников в жизни каждого человека - его День рождения - для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан. Законопроект предлагает дополнительную поддержку со стороны государства для пенсионеров в виде ежегодной пенсионной выплаты ко Дню рождения получателя пенсии. Она позволит пенсионерам достойно отметить праздник, приобрести себе подарок или отдохнуть за городом.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.